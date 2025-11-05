【モデルプレス＝2025/11/05】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が11月5日、自身のInstagramを更新。ウエストラインが際立つ衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】紅白出演のK-POP美女「スタイル抜群」大胆ウエスト見せコーデ◆LE SSERAFIMウンチェ、美しいウエストラインを披露ウンチェは黒のショート丈レザートップスにピンクのボトムスを合わせたスタイリッシュな衣装姿