ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、ディズニーの人気キャラクター「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」とコラボレーションした新作アイテムを、11月18日（火）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。ECサイトでは11月11日（火）から先行発売を行う。Maison de FLEURから「ミッキー＆ミニー」の新作コレクションが登場今回は11月18日のミッキーとミニーの誕生日を記念したコ