琴平警察署 香川県まんのう町のスーパーで米6袋を盗んだとして、丸亀市に住むペルー人の造船工の男（48）が5日、窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年10月11日午後8時30分ごろ、まんのう町のスーパーで、米6袋（販売価格約2万7000円）などを盗んだ疑いが持たれています。 翌日、米の在庫が合わないことから店長が警察に被害届を出しました。スーパーの