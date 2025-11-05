10月5日の京都大賞典8着で休み明けを叩いたドゥレッツァ（牡5＝尾関、父ドゥラメンテ）はジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に向けて調整を進めていく。5日、キャロットクラブが発表。この日、福島県のノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩した。昨年ジャパンCは勝ったドウデュースから首差で、シンエンペラーと2着同着。23年菊花賞以来、2度目のG1制覇を目指す。