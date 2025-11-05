伊藤忠食品が主催する、「〜未来を創る〜第12回全国高等学校フードグランプリ」本選が11月1日、東京・池袋サンシャインシティで開かれ、静岡県立沼津商業高等学校「しずっ娘。」が大賞を受賞した。グランプリに選ばれた「しずっ娘」は、香り豊かな沼津茶と宇治抹茶を生地に使用し、ミルクあんを包んで焼き上げた和洋スイーツ。地元の名産品である「静岡茶を再び日本一へ」という想いを込めて、外国人観光客をはじめ幅広い層に