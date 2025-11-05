「抗うつ剤の処方を受け、夫と子どもに遺書を作成した──」2024年2月、夫の不貞行為を知り、妻は心身ともに崩れ落ちた。これまでは、子どもが休みの日には海外旅行や別荘に出掛け、夫からは高級ブランドのプレゼントを受け取ることもあった。育児に追われながらも、幸せに暮らしてきた日々の裏で、夫は“交際クラブ”を通じて複数の女性と関係を持っていた。夫の裏切りに衝撃を受けた妻は、浮気相手の女性を訴えるという行動に出