◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第3日Bブロック明大1―1東大（2025年11月5日神宮）10死四球をもらいながら中野竣介（2年＝桐蔭学園）のソロ本塁打で1点しか奪えない。同点のまま迎えた9回、マウンドに上がった三田村悠吾（1年＝千葉黎明）が二塁打に失策などで無死満塁のピンチを背負った。ここからギアを上げ、深見から三者連続三振。152キロのストレートを軸にほとんどが140キロ後半の威力。「ここは抑え