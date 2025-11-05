アメリカ南部ケンタッキー州で離陸直後の貨物機が墜落し、少なくとも7人が死亡、11人が負傷しました。現地当局などによりますと4日午後5時すぎ、ケンタッキー州にあるルイビル国際空港からハワイ・ホノルルへ向かおうとしていた輸送大手UPSの貨物機が離陸直後に墜落しました。この事故で乗組員3人を含む7人が死亡したとみられるほか、11人が負傷したということです。貨物機が墜落したのは工業地帯で、現場では巨大な炎や黒煙が上が