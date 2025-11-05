Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は、ホームでの５試合ぶり勝利を目指し、８日に大分とプレドで対戦する。前節２日の千葉戦を左太もも裏痛で欠場したＭＦ宮沢裕樹（３６）が、オフ明けとなった５日の宮の沢での練習をフルメニュー消化。２戦ぶり復帰へアピールした。千葉戦に２―５で敗れ、今季のＪ１昇格の可能性は完全消滅した。６日時点で１４勝４分け１７敗で勝ち点４６の１２位。最高順位は９位と、プレーオフ圏の６位以内に入