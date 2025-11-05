三重県本庁舎の女子トイレに生理用ナプキン供給装置の試験的な設置について説明する一見勝之知事＝5日午前、三重県庁三重県は5日、県本庁舎の女子トイレに生理用ナプキンを供給する装置1台を試験的に設置すると発表した。県によると、同様の事例は4都県に次ぎ5例目。今年3月、行政による設置を求めた共産党の吉田紋華三重県議（28）の殺害を予告するメールが8千件以上届いた経緯があった。県によると、装置はセンサーに手をか