モデル・俳優のKoki,（22）が4日、自身のインスタグラムを更新。美脚際立つデニムコーデを披露した。【写真】父・木村拓哉は殿堂入り！ベストジーニスト受賞で美脚際立つデニムコーデを披露したKoki, ※4枚目この日、最もジーンズが似合う有名人を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式が行われ、Koki,は協議会選出部門で受賞。授賞式の写真をアップし、「第42回ベストジーニスト2025を受賞させていただき、心より