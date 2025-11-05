ブラジル北部ベレンの街並み＝7月（ロイター＝共同）【ベレン共同】ブラジルで10日に開幕する国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議（COP30）に、米国が政府高官を派遣しない方針であることが5日分かった。ホワイトハウス当局者が明らかにした。6、7日の首脳級会合にもトランプ大統領は参加しない。国際枠組み「パリ協定」からの再離脱を表明した米国が、地球温暖化対策を軽視する姿勢が改めて鮮明となった。ホワイトハウス