警視庁麹町署と城西国際大メディア学部が制作した震災教育ドラマの上映会＝5日午前、東京都千代田区警視庁麹町署と城西国際大メディア学部が、震災発生時の備えを促す教育ドラマ「地震博士と！とある家族の防災大作戦」を制作し5日、東京紀尾井町キャンパス（千代田区）で上映会を開催した。ドラマでは普段から食品を多めに買って古いものから消費し、食べた分を買い足して備蓄を保つ「ローリングストック」を推奨した。地震発