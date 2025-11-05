卓球の「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」は5日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング7位の張本美和（木下グループ）は、同32位のチャン・リリー（アメリカ）と対戦する。今大会に第1シードとして臨む張本美。ライバルの中国勢が不在の中、優勝争いに絡む活躍が期待される。 ■第4シードまでを占める日本勢 張本美は、「WTTスターコンテンダー・ロンドン」に続く2週連続優