取材に応じるサッカー元日本代表監督のジーコさん＝5日、茨城県鹿嶋市サッカー元日本代表監督で、J1鹿島のアドバイザーを務めるジーコさん（72）が5日、茨城県鹿嶋市で取材に応じ、2026年ワールドカップ（W杯）に臨む日本に「ベスト4に入る可能性はある」と期待を寄せた。10月の国際親善試合で日本が母国ブラジルに3―2で逆転勝ちし、初勝利を挙げたことに「日本サッカーの向上を世界に見せられたことが、すごくうれしい」と喜ん