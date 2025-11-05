ドランクドラゴン鈴木拓（49）が5日、X（旧ツイッター）を更新。自虐ネタを投稿した。「このメガネ家族からすこぶる悪い評判」とすると「調光レンズで色が変わるのに」と続けた。「丸に変えたらずっと滝廉太郎かワクワクさんだと言われる」とすると、最後は「酷いのはメガネじゃなく顔だ」と自虐ネタで締め、能面のような写真を投稿した。この投稿に「スーパーサラリーマンのときの眼鏡が良いよ」「一瞬？顔！ヌリカベかと思っ