石川県は、1医療機関当たりのインフルエンザ患者数が10.38人となり、注意報基準の10人を超えたことから、5日、インフルエンザ注意報を発令しました。2023年と並んで最も早い発令です。石川県によりますと、10月27日から11月2日までの1週間に県内47の定点医療機関から報告されたインフルエンザ患者数は488人でした。1医療機関当たりの人数は10.38人となり、前の週の3.89人から急増しました。石川県は、今後大きな流行が発生する可能