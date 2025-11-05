山形市は、きのう午後5時15分ごろに、山形市高堂一丁目で見つかったクマのフンと思われたものについて、クマのフンではないことがわかったと発表しました。 【画像】当初クマのフンと思われたものがあった場所は 市は当初、クマのフンだと思われるとして周辺住民に注意するよう呼びかけていましたが、調査の結果クマのものではないことがわかりました。 ■クマのフンと思われたものがあった場所（画像市公表） オレンジ色の