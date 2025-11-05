カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、この日発表された「現代用語の基礎知識選２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート語３０について報じた。タレントの東野幸治は「なんか年末だなという気持ち。ミャクミャク、国宝、古古古米、働いて働いてもそうやしニュース盛りだくさんやな」と感想を語った。また、男性ボーカルダンスユニットＭ！ＬＫの楽曲「イイじゃん」