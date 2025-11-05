日産自動車グローバル本社にある社名表示＝横浜市日産自動車は5日、追浜工場（神奈川県横須賀市）と子会社の日産自動車九州（福岡県苅田町）で10日の週に数百台規模の減産を実施すると明らかにした。中国資本の半導体企業ネクスペリア（本社オランダ）が中国で生産した製品の輸出を制限され、同社の半導体を使う部品の調達が滞っているためだ。17日以降の対応は未定。ネクスペリア問題により、ホンダもメキシコ中部にある車両