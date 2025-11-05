飲酒運転で日本人親子をはね、母親を死亡させた韓国人男性が出廷した。【画像】BTSメンバー、“飲酒運転”の決定的瞬間ソウル中央地裁では11月5日午後、道路交通法違反（飲酒運転）および特定犯罪加重処罰法違反（危険運転致死傷）の容疑がかけられている30代のソ容疑者について、逮捕状の発布可否を判断する審査が行われた。事件が発生したのは2日午後10時頃。ソ容疑者は免許取り消し水準にあたる酩酊状態で車を運転し、ソウル・