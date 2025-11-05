Instagramのリールが約500万回再生に迫る勢いの「還暦のイケオジ」が話題になっています。アカウント名は「BOBのポジティブライフスタイル」（＠bob_lakesidehome）であるこのお方、BOBさん。とても60歳には見えないイケメンなのですが、一体何者なのでしょうか？ その正体と年齢にとらわれない生き方を伺います。◆還暦、でも今が一番楽しい！――リール動画が大反響ですね！ Instagramへの投稿を始めたきっかけを教えてください