深夜帯（よる11時以降）放送のドラマで光る演技をみせて、注目される俳優は多い。夏クールでは『40までにしたいこと』（テレビ東京）で、主人公・雀（風間俊介）と愛らしい恋模様を繰り広げた年下の相手役・慶司を演じた庄司浩平が人気沸騰！風間とのカップリングも話題を集め、ドラマをヒットに導きました。この秋クールの深夜ドラマ枠にも、気になる俳優が多数！今後俳優としてブレイクの兆しを感じさせる3人をご紹介します。※