タレントの藤本美貴（40）が4日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。テーマパークなどのお土産で絶対に買わないものを明かした。この日のテーマは「子供の推し活」。推しのグッズ購入について話が及ぶ中、横澤夏子が「ディズニーランドとか行った時に（ある）風船。私、風船は絶対買いたい派なんですよ、自分が。憧れの存在だから」と主張すると、藤本は「え…」と絶句。「絶対風船は買わない。だ