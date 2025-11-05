エディオンは、調理家電・テレビの購入後、満足できなかった場合に全額を返金する業界初のメーカー横断型「全額返金保証」を、11月14日から12月21日までの期間限定で実施する。対象製品はTCL製テレビを含むメーカー10社の15品種・25製品。 5日に発表された対象製品の抜粋リストには、TCLの4Kチューナー内蔵液晶テレビの65型「e angle select 65C69K」(128,000円)や、75型「e angle select