楽天は5日、23日に東北5県で開催する「楽天イーグルスろっけんファンフェスタ2025」の参加選手の一部を発表した。「楽天イーグルスろっけんファンフェスタ2025」は、野球やスポーツを通じて東北のファンに元気と感動を届ける「TOHOKUSMILEACTION」の活動の一環として開催。選手が各県で今シーズンの感謝を伝えするとともに、ファンとの交流を楽しむイベントとなっている。今回発表された参加選手は以下の通り。（後