最終調整で笑顔を見せる山下美夢有＝瀬田GC女子ゴルフで日米の両ツアーを兼ねるTOTOジャパンクラシックは6日、滋賀県の瀬田GCで開幕する。5日は出場選手が会場で最終調整し、前週に米ツアー2勝目を挙げた山下美夢有は「久しぶりの日本での試合なので楽しみ。いつもと変わらず優勝を狙いたい」と意気込んだ。身長150センチの米ツアールーキーは飛距離不足を精度で補いバーディーを量産。今夏の全英女子オープンでメジャー制覇を