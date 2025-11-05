決算説明会で記者の質問に答えるトヨタ自動車の近健太CFO（右）＝5日午後、東京都内トヨタ自動車は5日、2026年3月期の連結純利益予想を従来の2兆6600億円から2兆9300億円に上方修正した。これまで前期比44.2％減としていたが、38.5％減となる。為替レートを従来より円安ドル高に想定したほか、堅調な販売動向を踏まえた。売上高も1.0％増の48兆5千億円から2.0％増の49兆円に引き上げ、過去最高を見込む。ただ、重しとなってい