日経平均株価は大きく値下がりし一時、5万円を割り込みました。5日の東京株式市場で日経平均株価は全面安の展開となりました。一時2400円以上値下がりし、節目の5万円を割り込みました。取引時間中に5万円を下回ったのは、10月27日以来、6営業日ぶりです。終値は4日より1284円安い5万212円でした。先週まで日経平均株価の上昇を牽引してきたAIや半導体関連の株が大きく値下がりし、相場全体を押し下げました。市場関係者によると、