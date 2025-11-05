５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値に比べて２４００円超下落し５万円を割り込んだ。終値は、前日比１２８４円９３銭（２・５０％）安の５万２１２円２７銭だった。２日連続で値下がりした。前日の米株式市場でハイテクが下落した流れを受け、東京市場でも人工知能（ＡＩ）関連や半導体関連株が下落した。日経平均への影響度が大きいソフトバンクグループ（ＳＢＧ）、アドバンテスト、東京エレク