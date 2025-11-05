東京証券取引所5日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続落した。終値は前日比1284円93銭安の5万0212円27銭。取引時間中には下げ幅が一時2400円を超え、節目の5万円を割り込んだ。相場の過熱への警戒感から、最近の株高をけん引していた人工知能（AI）や半導体関連を中心に幅広い銘柄で売り注文が優勢となった。前日の米株式市場の下落も重荷となった。東証株価指数（TOPIX）は41.85ポイント安の3268.29。出来高は3