野球日本代表・侍ジャパンは5日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」の出場選手の変更を発表。日本ハム・伊藤大海投手が出場辞退となったことを発表しました。日本ハム・伊藤投手はコンディション不良のため辞退となりました。5年目を迎える今季は、チームのエースとして大車輪の活躍を見せ、リーグ最多の6完投、14勝をマーク。昨年に続いて、2年連続の最多勝を獲得しました。激闘を繰り広げたクライマックスシリーズ