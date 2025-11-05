元雨上がり決死隊の宮迫博之が４日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！【宮迫博之】」を更新。ピン芸人のみなみかわ、お見送り芸人しんいちをゲストに招いた。宮迫は、ＴＫＯ・木下隆行の話題に苦笑。木下が、タイの寺院前で僧侶の格好をした写真を投稿し、国内外で大きな批判を浴びたことを振り返った。宮迫は「私、（木下とは）仲良く。もう３０年の付き合いで仲良くしてるんで。（木下が）タイに国外逃亡され