女子プロレスラーでタレントのジャガー横田（64）の夫で医師、木下博勝氏（57）が5日、インスタグラムを更新。「ゾンビたばこ」と呼ばれる危険ドラッグについて注意喚起を行った。木下氏は「『ゾンビたばこ』って知っていますか？若者に広がる危険な薬物です。最近、沖縄を中心に『ゾンビたばこ』と呼ばれる薬物が広がっています」と切り出し、「正式には『エトミデート』といい、本来は海外の手術などで使われる麻酔薬で、日本