フリーアナウンサー宮根誠司（62）が5日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）にMCとして生出演。この日発表された「現代用語の基礎知識選2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語にツッコミを入れた。番組では発表された30語を速報で伝えた。大賞予想で「ミャクミャク？これはすごい大ヒットでしたから」とプッシュする一方で「麻辣湯、そんなに流行った？うーん」とツッコミを