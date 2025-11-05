バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」とカルビーの人気スナック「Jagabee」が夢の初コラボレーション！『Jagabee×SUGAR BUTTER TREE シュガじゃが』が2025年11月19日(水)より、東京駅一番街「東京おかしランド」で先行販売されます。カリッサクッホクッの食感に、バターの甘じょっぱさが絶妙にマッチ♡限定グッズ付きのスペシャルセットも登場し、注目必至のライ