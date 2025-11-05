楽天は5日、11月23日（日・祝）に東北5県で開催する『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』につきまして、参加選手の一部および参加券申込概要決定を発表した。『楽天イーグルス ろっけんファンフェスタ2025』は、野球やスポーツを通じて東北の皆さまに元気と感動を届ける「TOHOKU SMILE ACTION」の活動の一環として開催。選手が各県で今シーズンの感謝を直接お伝えするとともに、ファンの皆さまとの交流を楽しむイベ