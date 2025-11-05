再春館製薬所バドミントン部は5日、昨年のパリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した松山奈未（27）が混合ダブルスに転向し、NTT東日本の緑川大輝（25）とペアを組むと発表した。今後の活動の第一歩として、12月の全日本総合選手権に公益財団法人日本バドミントン協会推薦選手として出場する。松山は北九州市出身で、九州国際大付高（福岡）から再春館製薬所へ。同じ所属の志田千陽（28）とのペアで活躍し、パリ五輪で銅メダル