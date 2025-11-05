西武の広池浩司球団本部長が5日、ポスティングシステムを利用して米大リーグへの移籍を希望している今井達也投手について「代理人さんと話をします」と、近く今井が契約を交わしている米大手代理人事務所側と協議を行うことを明かした。今井はメジャー球団と自由に移籍交渉できる海外フリーエージェント（FA）権は保持していない。そのため、球団がポスティングシステムの利用を球団が容認する必要がある。同システムはNPBに