「こんなラブラブ。こちらも幸せ」元テニスプレーヤーの伊達公子(55)さんがインスタグラムを更新。夫と?デート?を楽しむオフの顔を披露し反響が寄せられている。「久々に2人ともOFF DAYということでデート。鎌倉へ！」と綴り、夫と高級洋菓子店を訪れた際の2ショットを紹介した。グレイヘアでダンディな雰囲気ただよう夫から肩を組まれた伊達さんが笑顔を見せたり、店内で2人が体を寄せ合ったり…。仲睦まじい様子が収まって