ポニテにミニ丈ワンピ、ロングブーツ夫は13歳年下、48歳で1児のママ…。タレント・ほしのあきのファッションが話題になっている。ほしのは「可愛すぎるワンピース♡」とつづり、写真をインスタグラムに投稿。3段のフリルが付いたミニ丈のワンピースにロングブーツを合わせ、ポニーテールに結った髪には大きなリボンをつけている。この投稿に「これは本当にもう可愛いすぎです」「反則 可愛過ぎて」「足が綺麗ですﾖ〜」