原爆で1300人あまりの児童や教職員が犠牲となった長崎市の山里小学校で平和祈念式が開かれました。 平和祈念式には全校児童や教職員らおよそ600人が出席しました。 自らも被爆しながら救護活動にあたった故・永井 隆博士が建立した「あの子らの碑」に水や花輪をささげ犠牲者を追悼しました。 山里小学校では碑が除幕された11月3日の前後に毎年、祈念式を行っていて、今年で76回目となりました。