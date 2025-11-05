好意を寄せる男性の自宅にティッシュを投げ込み、玄関に性的な内容を書いたメモを貼ったとして、７４歳の無職の女をストーカー規制法違反の疑いで逮捕ストーカー規制法違反の疑いで１１月５日逮捕されたのは、兵庫県たつの市の７４歳の無職の女です。警察によりますと女は、今年９月２９日から１０月２６日までの間、近くに住む４６歳の男性の自宅に箱に入ったティッシュを複数回投げ込んだり、玄関に、性的な内容と共に「お