元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が5日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、高市政権下肝いりの外国人政策について私見を語った。4日に高市早苗首相をはじめ、外国人胸腺担当相を兼ねる小野田紀美経済安保担当相らが出席して外国人政策を巡る初会合を開催。高市氏はルールを逸脱した行為に及ぶ外国人を念頭に、「排外主義とは一線を画しつつ、こうした行為には政府として毅然と対応する」と述べ