タレントの安田美沙子（43）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）との2ショットを披露した。安田は「お知らせ明日の夜19:30〜NHK BSP4k『世界入りにくい居酒屋』“フランス・ブルターニュ 大西洋の豪快海鮮オンパレード”がO.Aです」と自身が出演する番組について報告し、「ウエストランドの井口さんとご一緒でした！収録終わりにも沢山楽しいお話をしてくださいまし