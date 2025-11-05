AKB48の海外姉妹グループ、KLP48が11月15日にマレーシアで行うDDTプロレスや東京女子プロレスと協力開催のイベント「GOOD LIFE presents LOVE＆PEACE」開催を知らせる告知トラックが11月5日から6日間、都内を走行する。イベント関係者によると、走行場所は渋谷、原宿、新宿、池袋、銀座エリアを予定しているという。時間は午後1時〜同8時まで。マレーシアで日本のプロレスが披露されるのは初で、音楽ライブとも融合した一大イベン