国内でも数少ないラグビー競技場の一つ、パロマ瑞穂ラグビー場（名古屋市）のリニューアルお披露目会が５日に行われ、ジャパンラグビーリーグワンのトヨタヴェルブリッツＨＯ彦坂圭克（３４）、ＦＢ大藪洸太（２４）、豊田自動織機シャトルズ愛知のＷＴＢ中野豪（２８）、ＦＢケレビ・ジョシュア（３３）の４選手が参加。生まれ変わったホームに感嘆の声をあげた。観客席の改善に加え、選手ロッカーのフル改装や芝の全面張り替