タレントのカンニング竹山が５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。国旗損壊罪に関する自身の発言を説明した。竹山は自身がＭＣを務める「ＡｂｅｍａＰｒｉｍｅ」（１０月３１日配信）で「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）に関する話題を展開。参政党の梅村みずほ参院議員などが出演し、議論した。その中で「めちゃくちゃ（日の丸を）嫌いでもいいんでしょ？大嫌いだけど、嫌いって言っちゃうと、罰せられるから、もう言えない