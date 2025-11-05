球団史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を達成したドジャースナインが歓喜の夜を過ごした。４日（日本時間５日）、「ドジャー・ブルー」はＸ（旧ツイッター）にＬＡでのパレード後にベッツ宅で行われた祝勝パーティーの動画を投稿。そこでフレディ・フリーマン内野手（３６）がダンスの大技である「ワーム」を披露した。「Ｗｅｎｅｅｄｙｏｕ！」（お前が必要だ）のコールの中、ゆっくりとフロア中央に進んだフリーマ