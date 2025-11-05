◆第６１回京王杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月８日、東京競馬場・芝１４００メートル）＝１１月５日、栗東トレセンシーミハットクはＣＷコースで小崎（レースは三浦）を背に、スマートアイ（５歳オープン）の内を４馬身半追走。手綱を強く促されることもなくスッと加速し、最後は６ハロン８０秒８―１１秒８で半馬身先着と時計以上の速力を示した。「馬体もふっくら見せながら、いい雰囲気です。速い脚にも対応できるし、東京１４００